В Норвегии на телевизионного журналиста во время репортажа "напала" рыба

Видео, на котором норвежского журналиста во время введения репортажа ударила по лицу большая рыба, завирусилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Репортер рассказывал о сильнейшем в Норвегии шторме за последние 30 лет, в то время как ему в лицо прилетела большая рыба. От силы удара мужчина упал, и его едва не смыло волной. Но, судя по заразительному смеху в конце, с ним все хорошо.





В начале февраля шторм, который метеорологи назвали Ингунн, обрушился на Норвегию. Сильный ветер, дождь и снег срывали крыши, привели к отмене рейсов и оставили тысячи людей без света. Районы были затоплены, а операторы паромов приостановили курсирование. Поступали отдельные сообщения о закрытых школах, дорогах, тоннелях и мостах. Власти Норвегии опубликовали предупреждение о самом высоком уровне лавинной опасности для большей части южной и центральной Норвегии на ближайшие дни.

Ранее невероятными кадрами огромной стаи краснокнижных птиц поделился актауский блогер Азамат Сарсенбаев. В этом году розовые фламинго начинают возвращаться на места обитания уже в феврале.