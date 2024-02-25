Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Норвегии на телевизионного журналиста во время репортажа "напала" рыба

В Норвегии на телевизионного журналиста во время репортажа "напала" рыба Фото: pixabay
Видео, на котором норвежского журналиста во время введения репортажа ударила по лицу большая рыба, завирусилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Репортер рассказывал о сильнейшем в Норвегии шторме за последние 30 лет, в то время как ему в лицо прилетела большая рыба. От силы удара мужчина упал, и его едва не смыло волной. Но, судя по заразительному смеху в конце, с ним все хорошо.


В начале февраля шторм, который метеорологи назвали Ингунн, обрушился на Норвегию. Сильный ветер, дождь и снег срывали крыши, привели к отмене рейсов и оставили тысячи людей без света. Районы были затоплены, а операторы паромов приостановили курсирование. Поступали отдельные сообщения о закрытых школах, дорогах, тоннелях и мостах. Власти Норвегии опубликовали предупреждение о самом высоком уровне лавинной опасности для большей части южной и центральной Норвегии на ближайшие дни.

Ранее невероятными кадрами огромной стаи краснокнижных птиц поделился актауский блогер Азамат Сарсенбаев. В этом году розовые фламинго начинают возвращаться на места обитания уже в феврале. 

Читайте также

Аукцион в Лондоне
Платье Мадонны из фильма "Эвита" выставлено на аукцион: стартовая стоимость лота – 50 тыс. долларов
Киркоров, Басков и Канделаки попали под санкции Австралии
Киркоров, Басков и Канделаки попали под санкции Австралии
землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Японии
Айсулу Омарова
Интересное Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: