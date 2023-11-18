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В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет

военный вертолет Фото: freepik
Вертолет Ми-8 под командованием военных Узбекистана потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщает Zakon.kz.

Со слов министерства обороны Республики Узбекистан, инцидент произошел 17 ноября 2023 в 20:15 по местному времени (21:15 по Астане) на полигоне "Каттакурган".

В результате аварии экипаж вертолета погиб. Однако не предоставили о том, сколько человек находилось на борту. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.

В министерстве обороны страны выразили глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих.

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