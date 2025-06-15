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Мир

Вертолет с туристами потерпел крушение у побережья Афин

вертолет с туристами потерпел крушение у побережья Афин, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 01:05 Фото: pixabay
Вертолет с американскими туристами потерпел крушение сразу после взлета в южном пригороде Афин – Вульягмени, сообщает Zakon.kz.

Согласно первоначальной информации, пишет портал ProtoThema English, вертолет приземлился на вертолетной площадке пристани и вскоре попытался взлететь. Однако всего через несколько секунд после взлета он внезапно упал. Инцидент вызвал панику на месте происшествия, так как район был переполнен купающимися и посетителями

На борту вертолета находились пять человек. Все выжили и находится в безопасности. Среди пассажиров – четыре американца и один грек. Туристы направлялись в Миконос.

Отмечается, что пилот в данное время дает показания.

По предварительной версии, причинами происшествия могли стать механическая неисправность или сильный ветер. Личные вещи людей уже подняты водолазами, а вертолет планируют извлечь в течение двух дней. Тогда же будут названы официальные причины аварии.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли во время крушения вертолета в Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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