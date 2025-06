Вертолет с туристами потерпел крушение у побережья Афин

Согласно первоначальной информации, пишет портал ProtoThema English, вертолет приземлился на вертолетной площадке пристани и вскоре попытался взлететь. Однако всего через несколько секунд после взлета он внезапно упал. Инцидент вызвал панику на месте происшествия, так как район был переполнен купающимися и посетителями



На борту вертолета находились пять человек. Все выжили и находится в безопасности. Среди пассажиров – четыре американца и один грек. Туристы направлялись в Миконос.

Отмечается, что пилот в данное время дает показания.

По предварительной версии, причинами происшествия могли стать механическая неисправность или сильный ветер. Личные вещи людей уже подняты водолазами, а вертолет планируют извлечь в течение двух дней. Тогда же будут названы официальные причины аварии.



🚨 Helicopter crash near Vouliagmeni Marina, Greece. All 5 passengers safe, 4 with minor injuries. Coast Guard & emergency teams on scene. Cause under investigation. #Vouliagmeni #HelicopterCrash #Greece #emergencyresponse pic.twitter.com/6B2jVR428m