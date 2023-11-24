Ряд рейсов отменили из-за плохой погоды в Уральске
Фото: pixabay
FlyArystan из-за неблагоприятных погодных условий заявил об отмене четырех рейсов, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в компании, в связи с сильным боковым ветром и в результате, ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральска отменяет следующие рейсы:
- KC7265 Актау-Уральск,
- КС7266 Уральск-Актау,
- KC7165 Алматы-Уральск,
- КС7166 Уральск-Алматы.
"Всем пассажирам предоставляется одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 25 ноября объявлено штормовое предупреждение.
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