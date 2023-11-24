Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ряд рейсов отменили из-за плохой погоды в Уральске

отмена рейса Фото: pixabay
FlyArystan из-за неблагоприятных погодных условий заявил об отмене четырех рейсов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, в связи с сильным боковым ветром и в результате, ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральска отменяет следующие рейсы:

  • KC7265 Актау-Уральск,
  • КС7266 Уральск-Актау,
  • KC7165 Алматы-Уральск,
  • КС7166 Уральск-Алматы.
"Всем пассажирам предоставляется одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 25 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

выявлены нарушения
Нарушения на 2 млрд тенге выявили в медорганизациях Астаны
эвакуация при пожаре
15 человек спасли огнеборцы во время пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске
Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы
Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы
Елена Беляева
Актау Алматы Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления