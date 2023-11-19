События в Украине: дрон повредил под Одессой нефтебазу, без света более трех тысяч человек

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

По данным Минэнерго Украины были повреждены линии электропередач, без электричества остались порядка 1550 жителей Одесской области. Также из-за технологических нарушений без света оказались более 1700 потребителей, сообщает Zakon.kz.

В Одесской области в результате атаки беспилотников 18 ноября была повреждена нефтебаза, сообщило Минэнерго Украины. Ранее местные власти сообщили о попадании беспилотника в объект энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар. Сотрудник предприятия был ранен и госпитализирован.

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