События в Украине: дрон повредил под Одессой нефтебазу, без света более трех тысяч человек
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
По данным Минэнерго Украины были повреждены линии электропередач, без электричества остались порядка 1550 жителей Одесской области. Также из-за технологических нарушений без света оказались более 1700 потребителей, сообщает Zakon.kz.
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