Очевидцев ДТП в Темиртау едва не убило током: жители остались без света
Фото: Zakon.kz
19 июля опора линии электропередач упала и чуть не убила током очевидцев ДТП, а жители ул. Северная в Темиртау остались без электричества, сообщает Zakon.kz.
Все началось со столкновения трех автомобилей на правом берегу города Темиртау. ДТП произошло на дороге вдоль ул. Северная.
Как передает Telegram-канал "Патриот", сильный удар пришелся на электрический столб. Опора линии электропередач, находясь под напряжением, упала и чуть не убила током очевидцев ДТП. Они успели разбежаться в стороны.
Жители этой улицы остались без света. Электричество восстанавливают.
"Нескольких пострадавших водителей и пассажиров доставили в больницу", – говорится в сообщении.
В этот же день на станции Алматы-2 подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током.
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