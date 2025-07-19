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Происшествия

Очевидцев ДТП в Темиртау едва не убило током: жители остались без света

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 04:10 Фото: Zakon.kz
19 июля опора линии электропередач упала и чуть не убила током очевидцев ДТП, а жители ул. Северная в Темиртау остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

Все началось со столкновения трех автомобилей на правом берегу города Темиртау. ДТП произошло на дороге вдоль ул. Северная.

Как передает Telegram-канал "Патриот", сильный удар пришелся на электрический столб. Опора линии электропередач, находясь под напряжением, упала и чуть не убила током очевидцев ДТП. Они успели разбежаться в стороны.

Жители этой улицы остались без света. Электричество восстанавливают.

"Нескольких пострадавших водителей и пассажиров доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В этот же день на станции Алматы-2 подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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