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В Армии обороны Израиля показали огромный тоннель под больницей "Аш-Шифа"

В Армии обороны Израиля показали огромный тоннель под больницей "Аш-Шифа" Фото: Twitter.com/IDF
Представители ЦАХАЛ опубликовали видео пролета дрона по 55-метровому туннелю ХАМАС под крупнейшей в Газе больницей "Аш-Шифа", сообщает Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе израильской армии, на входе в тоннель, который находится на глубине 10 метров, установлены различные средства защиты, в том числе взрывозащищенная дверь.

Тоннель использовали боевики террористической группировки ХАМАС для ведения боевых действий. Видео изнутри туннеля, снятое с помощью дрона, ЦАХАЛ опубликовал в воскресенье, 19 ноября.

"В течение нескольких недель мы рассказывали миру о циничном использовании ХАМАС жителей Газы и пациентов больницы "Аш-Шифа" в качестве живого щита. Вот еще доказательство", - заявили в ЦАХАЛ.

16 ноября в ЦАХАЛ рассказали, что в ходе обысков территории больничного комплекса "Аш-Шифа" обнаружили вход в тоннель, командный пункт ХАМАС и оружие. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, подобные тоннели израильские военные обнаруживали и под другими больницами сектора Газа.

Ранее сообщалось, что в правительстве Газы подсчитали количество жертв израильских атак. Их оказалось более 12,3 тыс. человек. Раненых оказалось более 30 тыс. человек, из них не менее 75% – дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек.

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