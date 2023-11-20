В Армии обороны Израиля показали огромный тоннель под больницей "Аш-Шифа"
Как сообщили в пресс-службе израильской армии, на входе в тоннель, который находится на глубине 10 метров, установлены различные средства защиты, в том числе взрывозащищенная дверь.
Тоннель использовали боевики террористической группировки ХАМАС для ведения боевых действий. Видео изнутри туннеля, снятое с помощью дрона, ЦАХАЛ опубликовал в воскресенье, 19 ноября.
OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023
The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG
"В течение нескольких недель мы рассказывали миру о циничном использовании ХАМАС жителей Газы и пациентов больницы "Аш-Шифа" в качестве живого щита. Вот еще доказательство", - заявили в ЦАХАЛ.
16 ноября в ЦАХАЛ рассказали, что в ходе обысков территории больничного комплекса "Аш-Шифа" обнаружили вход в тоннель, командный пункт ХАМАС и оружие. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, подобные тоннели израильские военные обнаруживали и под другими больницами сектора Газа.
Ранее сообщалось, что в правительстве Газы подсчитали количество жертв израильских атак. Их оказалось более 12,3 тыс. человек. Раненых оказалось более 30 тыс. человек, из них не менее 75% – дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек.
Terrorists operating within hospitals can be a hard pill to swallow. Here’s some proof: pic.twitter.com/MnhQ5j2kTc— Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023