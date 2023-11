В Армии обороны Израиля показали огромный тоннель под больницей "Аш-Шифа"

Как сообщили в пресс-службе израильской армии, на входе в тоннель, который находится на глубине 10 метров, установлены различные средства защиты, в том числе взрывозащищенная дверь.

Тоннель использовали боевики террористической группировки ХАМАС для ведения боевых действий. Видео изнутри туннеля, снятое с помощью дрона, ЦАХАЛ опубликовал в воскресенье, 19 ноября.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG