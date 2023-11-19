Стало известно, сколько палестинцев погибло с начала эскалации конфликта с Израилем

В правительстве Газы подсчитали количество жертв израильских атак. Их оказалось более 12,3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС раненных оказалось более 30 тыс. человек, из них не менее 75% — дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле погибло 1200 человек и 240 человек были взяты в заложники.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.

Отметим, что вечером 17 ноября в Алматы прибыл спецборт с казахстанцами, эвакуированными из сектора Газа.