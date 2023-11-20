Гололед, туман и сильный ветер ожидаются в 12 областях Казахстана во вторник

В 12 областях страны на 21 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.



В Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с.



Ночью на северо-западе Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на большей части области 15-20, в Мугалжарском районе порывы 23-28 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



На севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем в западной половине области порывы 15-20, временами 23 м/с.



В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15-20, днем на большей части области 15-20, на западе, юге, в центре области порывы 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.



На севере, западе Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются туман, гололед.



На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер восточный на севере области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.



На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

