Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в Астане и 13 областях страны

В Астане и 13 областях Казахстана на 11 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью и утром на западе, севере области – гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 18 м/с.

Ночью на юго-востоке Алматинской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере Костанайской области – гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



В Кызылординской области ожидается ветер южный с переходом на западный, утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области – туман. В Петропавловске ожидается туман.



Ночью на севере Павлодарской области – гололед.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на северо-западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.



В Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 18 м/с.



Ночью и утром в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юго-западе, юге Абайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем в центре, на юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный, днем в центре, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев днем ожидает снег, а по ночам – морозы.

