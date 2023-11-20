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Мужчина встал на флаги Израиля и приставил к голове пистолет в Турции

мужчина в Измире угрожает самоубийством Фото: скриншот видео
В Измире мужчина встал на два флага Израиля и приставил к голове пистолет, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства IHA, полицейские просят мужчину опустить оружие вниз.

Отмечается, что неизвестный надел на лицо черную маску, под ногами у него лежат два израильских флага, в правой руке он держит пистолет, а в другой – турецкий флаг.

Кадры акции распространились в СМИ.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провело массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начало в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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