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Зачистка позиций "Хезболлы": Израиль установил национальный флаг на юге Ливана

флаг Израиля установили на юге Ливана, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 21:02 Фото: pixabay
Национальный флаг Израиля установили военные на холме в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации kan.org.il, именно откуда велись обстрелы по населенным пунктам на севере Израиля.

"Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под свой контроль деревню Марун-ар-Рас, из которой было выпущено множество противотанковых ракет по приграничным кибуцам и поселениям. Только что опубликованная фотография с водруженным флагом подтверждает, что ЦАХАЛ фактически завершил зачистку позиций "Хезболлы" на холме, на котором расположена деревня", – говорится в сообщении 12-го канала израильского телевидения.


1 октября сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны.

5 октября Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление.

6 октября израильтян предупредили о возможных терактах накануне годовщины нападения ХАМАС. А затем три района в Израиле объявили "закрытой зоной".

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