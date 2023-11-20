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Число погибших в Газе превысило 13,3 тыс. человек

палестинцы Фото: pixabay
Информационный центр правительства анклава заявил о том, что число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тыс. человек, пострадали свыше 31 тыс., сообщает Zakon.kz.

Об этом центр заявил через Telegram.

"Число погибших (в секторе Газа) превысило 13,3 тыс. человек, среди них более 5,6 тыс. детей… количество раненых превысило 31 тыс.", – говорится в сообщении.

Конфликт между палестинскими радикалами и Израилем разгорелся с новой силой 7 октября после нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провело массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начало в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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