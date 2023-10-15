Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Увеличилось число погибших в секторе Газа палестинцев

Палестине и Израиль Фото: Shutterstock
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тыс., сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Минздрав палестинского анклава, ранения получили 9 200 человек.

"2 450 граждан были убиты, еще 9 200 получили серьезные ранения", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Между тем, ТАСС пишет о том, что сигналы воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в центральных районах Израиля, предупреждая население этой самой густонаселенной части страны о возможном ракетном обстреле.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тыс. человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.

Читайте также

певец
Певец Shaman получил травму во время концерта в Кремлевском дворце
разрушения
Конфликт с Израилем закончится, когда палестинцы обретут страну, заявили в Палестине
авто
Иранского кинорежиссера и его супругу нашли мертвыми в собственном доме
Елена Беляева
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления