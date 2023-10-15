Увеличилось число погибших в секторе Газа палестинцев

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тыс., сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Минздрав палестинского анклава, ранения получили 9 200 человек.



"2 450 граждан были убиты, еще 9 200 получили серьезные ранения", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Между тем, ТАСС пишет о том, что сигналы воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в центральных районах Израиля, предупреждая население этой самой густонаселенной части страны о возможном ракетном обстреле.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тыс. человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.