Число погибших в Газе превысило 32 тысячи человек

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 782 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители Министерства здравоохранения Газы в Facebook.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 782, пострадали 75 298 человек", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в анклаве погибли 77 мирных жителей и получили ранения 108 человек.

"Под завалами все еще есть ряд пострадавших и на дорогах не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны", – уточнило ведомство.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал добро переговорной команде с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. 31 марта стало известно, что он временно передает полномочия заместителю премьера и министру юстиции Яриву Левину из-за предстоящей операции.