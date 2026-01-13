#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Мир

Ребенок застрелил двухлетнего брата из маминого пистолета во время игры

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 02:30 Фото: unsplash
Мать из американского штата Алабама обвинили после того, как один из ее детей нашел заряженный пистолет в доме семьи и смертельно ранил двухлетнего брата, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, 40-летнюю Эвелин Этресс обвинили в непредумышленном убийстве, которое было отягчено жестоким обращением с детьми и употреблением наркотиков, после того, как ее сын Ноа был ранен в голову.

В момент трагедии кроме самой женщины в доме были шесть детей: Ноа, две 4-летние девочки, 8-летняя девочка, 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Трое детей играли в главной спальне, когда Этресс услышала громкий хлопок из комнаты. Она побежала в спальню и нашла сына с огнестрельным ранением и пистолетом.

Приехавшие на вызов полицейские нашли малыша еще дышащим, его экстренно доставили в больницу. Врачам не удалось спасти ребенка.

Ранее мы писали, что украденные черепа и кости умерших людей хранил у себя дома американец.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Трехлетний мальчик застрелил младшего брата в США
00:12, 21 ноября 2023
Трехлетний мальчик застрелил младшего брата в США
В США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный
13:11, 31 мая 2025
В США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный
Влюбленных туристов застрелили во время отпуска в Мексике
06:39, 15 декабря 2024
Влюбленных туристов застрелили во время отпуска в Мексике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: