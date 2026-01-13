Ребенок застрелил двухлетнего брата из маминого пистолета во время игры

Мать из американского штата Алабама обвинили после того, как один из ее детей нашел заряженный пистолет в доме семьи и смертельно ранил двухлетнего брата, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, 40-летнюю Эвелин Этресс обвинили в непредумышленном убийстве, которое было отягчено жестоким обращением с детьми и употреблением наркотиков, после того, как ее сын Ноа был ранен в голову.

В момент трагедии кроме самой женщины в доме были шесть детей: Ноа, две 4-летние девочки, 8-летняя девочка, 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Трое детей играли в главной спальне, когда Этресс услышала громкий хлопок из комнаты. Она побежала в спальню и нашла сына с огнестрельным ранением и пистолетом.

Приехавшие на вызов полицейские нашли малыша еще дышащим, его экстренно доставили в больницу. Врачам не удалось спасти ребенка.

