Дэвид Бекхэм показал фанатам свой огород

Футболист Дэвид Бекхэм провел экскурсию по своему огороду, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое он опубликовал 8 сентября на своей странице в Instagram, Бэкхем поприветствовал курочек, проведал салат и похвастался картошкой.

"Я слышу, как мои друзья с Ист-Энда говорят: "Он изменился". Раньше мой контент был о мотоциклах и кемпинге, а теперь салат, мед и цветы для дома", – поделился Бэкхем.

Однако восторг комментаторов по поводу хозяйственных навыков футболиста не стала поддерживать его супруга.

"Кто этот мужчина? Верните мне моего мужа", – оставила комментарий Виктория Бэкхем.

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