Пэрис Хилтон нанесла удар Илону Маску

Голливудская звезда, певица и светская львица Пэрис Хилтон нанесла мощный удар по состоянию американского миллиардера Илона Маска. Она разорвала сотрудничество с его соцсетью X, на которое бизнесмен возлагал большие надежды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN Business, соцсеть X (ранее Twitter), принадлежащая одному из богатейших бизнесменов мира Илону Маску, может понести значительные издержки из-за разрыва сотрудничества с компанией 11:11 Media, которой владеет актриса и певица Пэрис Хилтон.

Компания Хилтон объявила, что сворачивает рекламную кампанию в X. Это произошло всего через месяц после того, как стороны договорились об "эксклюзивном партнерстве". Президент 11:11 Media Брюс Герш 21 ноября заявил, что компания решила "немедленно" прекратить сотрудничество с соцсетью.

Разрыв сотрудничества связан с тем, что на минувшей неделе соцсеть X обвинили в размещении "пронацистского контента", а ее владельца Илона Маска – в поддержке антисемитских настроений.

Месяц назад представители X с большим энтузиазмом объявили о рекламном сотрудничестве с компанией Пэрис Хилтон и выразили уверенность, что оно будет "долгосрочным официальным партнерством". Соглашение предусматривало в том числе разделение прибыли от рекламных материалов. Отказ "королевы поп-культуры" от работы с X может обернуться для Илона Маска значительной упущенной выгодой. При этом сама Пэрис Хилтон не стала удалять личный аккаунт в X.

Ранее Илон Маск подал в суд на организацию Media Matters, которая обвинила его в рекламе пронацистского контента и поддержке антисемитских высказываний.