Космонавты в открытом космосе могут быть подвержены эректильной дисфункции

В первом исследовании по оценке влияния галактической радиации и невесомости на мужское сексуальное здоровье ученые обнаружили, что космическое излучение и микрогравитация могут нарушить работу эректильных тканей. Последствия могут сохраняться в течение десятилетий, сообщает Zakon.kz.

Исследователи выявили новый риск для здоровья, который необходимо учитывать при освоении дальнего космоса, сообщает The Guardian.

Ученые призвали внимательно следить за сексуальным здоровьем астронавтов после их возвращения из будущих полетов в дальний космос. Они отметили, что некоторые антиоксиданты могут помочь противостоять негативным последствиям, блокируя вредные биологические процессы.



"Хотя негативное воздействие галактической космической радиации было длительным, функциональные улучшения, вызванные острым воздействием на окислительно-восстановительные процессы и пути оксида азота в тканях, позволяют предположить, что эректильная дисфункция может быть излечимой". Эксперт по нейрососудистым дисфункциям из Университета штата Флорида доктор Джастин Ла Фавор

Предупреждение появилось на фоне повышенного внимания к полетам в дальний космос: NASA и другие крупные космические агентства готовятся к долгосрочным экспедициям на Луну и более амбициозным полетам на Марс.

Программа NASA Artemis предусматривает отправку астронавтов на Луну уже в 2024 году, а полеты на Марс в экипаже запланированы на 2040 год.

С самого начала космической эры ученые изучают влияние на физиологию человека невесомости и космической радиации. В результате этой работы были разработаны профилактические меры, в том числе специальные режимы физических упражнений на международной космической станции для защиты космонавтов от истощения костей и мышц.

Но, по мнению ученых, влияние космических полетов на эректильную дисфункцию не изучалось. На борту МКС экипаж защищен экраном и магнитным полем Земли, но все равно за одну неделю получает столько радиации, сколько человек на Земле получает за год.

Ученые утверждают, что не все так плохо для будущих космонавтов. Лечение специальными антиоксидантами улучшает функцию тканей после воздействия излучения.

