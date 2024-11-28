Американец отсудил у клиники миллионы долларов за то, что его довели до эректильной дисфункции

Житель штата Нью-Мексико получит рекордную компенсацию за врачебную халатность: присяжные решили, что клиника мужского здоровья NuMale должна выплатить пострадавшему более 412 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, причиной стали неправильный диагноз и "лечение", которые вызвали эректильную дисфункцию.

66-летний мужчина обратился к врачам в 2017 году с жалобами на упадок сил и потерю веса. За пять тыс. долларов ему прописали уколы в половой орган. Причем врачи клиники настаивали на их продолжении даже после жалоб пациента. В результате ненужных уколов у него развился "необратимый фиброз" тканей.

По словам адвокатов, клиника наладила "мошенническую схему, чтобы заработать миллионы на обмане стариков". Они внушали пациентам, что без уколов как минимум три раза в неделю их мужское здоровье будет необратимо подорвано.

Ранее стало известно, что рекордсмен мира Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся всего через несколько месяцев после затопления "Титаника", скончался 25 ноября 2024 года в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд (Великобритания).

