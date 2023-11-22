Путин высказался о стрессе в мировой экономике, Вильнюс передал Киеву 3 млн патронов – ситуация в Украине

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Вильнюс передал Киеву 3 млн патронов к стрелковому оружию и партию другого военного снаряжения. Как сообщило Минобороны балтийской республики, эта партия уже доставлена в Украину, сообщает Zakon.kz.

Время действия режима тревоги в Украине при взлете российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", меняться не будет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Общий объем военной помощи, которую после начала российской спецоперации на Украине обещала предоставить украинской стороне контактная группа по военному содействию Киеву, уже превысил $80 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (отделения отдельного отряда специального назначения "Азов") к 25 годам колонии за расстрел мужчины в Мариуполе, заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Украиной, предусматривающий упрощение пограничного контроля двумя сторонами, из-за многочисленных нарушений с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Стресс в мировой экономике связан не с Россией и ее попытками добиться справедливости в Украине, а с действиями других крупных стран. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 млн долларов помощи с начала конфликта.



Агрессивное противостояние России со стороны западных медийных корпораций достигло апогея после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Сергей Налобин на международном форуме "Диалог о фейках".

Суд в Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы более 50 депутатов Госдумы, их обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявили в Telegram-канале СБУ.

Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о применении английского языка в стране, сообщил в среду украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Верховная Рада на заседании 21 ноября приняла в целом законопроект №9015 о страховании инвестиций от военных рисков.

Верховная Рада поддержала президентское постановление №10271, предлагающее секторальные санкции против России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.

Кабинет министров одобрил постановление, предусматривающее создание Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В систему будет входить реестр потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

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