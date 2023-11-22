Путин высказался о стрессе в мировой экономике, Вильнюс передал Киеву 3 млн патронов – ситуация в Украине
Фото: kremlin.ru
Вильнюс передал Киеву 3 млн патронов к стрелковому оружию и партию другого военного снаряжения. Как сообщило Минобороны балтийской республики, эта партия уже доставлена в Украину, сообщает Zakon.kz.
- Время действия режима тревоги в Украине при взлете российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", меняться не будет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
- Общий объем военной помощи, которую после начала российской спецоперации на Украине обещала предоставить украинской стороне контактная группа по военному содействию Киеву, уже превысил $80 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
- Верховный суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (отделения отдельного отряда специального назначения "Азов") к 25 годам колонии за расстрел мужчины в Мариуполе, заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
- Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Украиной, предусматривающий упрощение пограничного контроля двумя сторонами, из-за многочисленных нарушений с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.
- Стресс в мировой экономике связан не с Россией и ее попытками добиться справедливости в Украине, а с действиями других крупных стран. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).
- Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 млн долларов помощи с начала конфликта.
- Агрессивное противостояние России со стороны западных медийных корпораций достигло апогея после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Сергей Налобин на международном форуме "Диалог о фейках".
- Суд в Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы более 50 депутатов Госдумы, их обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявили в Telegram-канале СБУ.
- Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
- Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о применении английского языка в стране, сообщил в среду украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
- Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
- Верховная Рада на заседании 21 ноября приняла в целом законопроект №9015 о страховании инвестиций от военных рисков.
- Верховная Рада поддержала президентское постановление №10271, предлагающее секторальные санкции против России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.
- Кабинет министров одобрил постановление, предусматривающее создание Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В систему будет входить реестр потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток.
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