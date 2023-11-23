Взрыв на мосту через Ниагарский водопад: следов взрывчатки не обнаружено

Американские СМИ сообщили, что при первичном осмотре места взрыва автомобиля на Радужном мосту не были найдены следы взрывчатки или взрывного устройства, сообщает Zakon.kz

По информации NBC пока информация официальная такова: автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелся и взорвался. По предварительной информации, взрыв авто мог произойти из-за неосторожности водителя.

Мэрия приграничного города Ниагара-Фолс сообщила, что "произошел некий инцидент с участием автомобиля".

Однако ранее сообщали, что инцидент квалифицируют как теракт. ФБР охарактеризовало ситуацию как "очень нестабильную", но не сообщило в своем заявлении никаких других подробностей .

Ранее сообщалось, что о возможном теракте уже доложили Президенту США Джо Байден. Он следит за развитием событий. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что внимательно следит за ситуацией. Оповещен о ситуации и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Оттава расценивает инцидент как серьезный, но пока не будет спекулировать относительно возможных причин случившегося.

Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля. Также закрыты четыре пункта пропуска на границе: Радужный мост, мост Уирпул, мост Куинстон и мост Мира. На месте происшествия видно задымление, есть повреждения в районе пограничного пункта.

Отметим, что в результате взрыва погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Сотрудник пограничной службы получил незначительные травмы.

Правоохранители разыскивают второй автомобиль, который может быть связан со взрывом.

Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк приостановил прием и отправку самолетов



