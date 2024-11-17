В Стамбуле неизвестные забросали взрывчаткой машину полиции

В Стамбуле неизвестные напали на полицию, используя самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, сообщает Zakon.kz.

По информации турецкого телеканала NTV, полицию направили в район, где совершили преступление, также очевидцы рассказали, что по улице идет группа людей с бутылками с зажигательной смесью и самодельными взрывными устройствами.

"По прибытии полицейских неизвестные бросили в них взрывные устройства и скрылись. Автомобилю нанесен незначительный ущерб, но на место была вызвана группа экспертов. Полиция ищет нападавших", – сообщает телеканал.

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