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В Стамбуле неизвестные забросали взрывчаткой машину полиции

полиция, автомобили полиции, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 09:29 Фото: pixabay
В Стамбуле неизвестные напали на полицию, используя самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, сообщает Zakon.kz.

По информации турецкого телеканала NTV, полицию направили в район, где совершили преступление, также очевидцы рассказали, что по улице идет группа людей с бутылками с зажигательной смесью и самодельными взрывными устройствами.

"По прибытии полицейских неизвестные бросили в них взрывные устройства и скрылись. Автомобилю нанесен незначительный ущерб, но на место была вызвана группа экспертов. Полиция ищет нападавших", – сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что Турция выдала гражданина Казахстана, объявленного в международный розыск.

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