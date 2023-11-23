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Взрыв произошел на мосту через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду

взрыв на мосту Фото: X(Twitter)/@thomasdaigle
В Нью-Йорке на мосту через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду, произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации FoxNews, автомобиль марки Mercedes-Benz ехал из США в Канаду и пытался подъехать к зданию пограничного поста. В какой-то момент машина взорвалась. В ней находились двое человек. Они мертвы. Известно, что пограничник получил ранения.

По данным источников телеканала, в этом районе закрыты все мосты, а все правительственные здания эвакуированы.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что внимательно следит за ситуацией.

На месте происшествия также находится ФБР, оно расследует инцидент со взрывом автомобиля.

Также источники сообщили изданию, что взрыв был попыткой террористической атаки.

Между тем, очевидцы публикуют видео в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что водитель водовоза предотвратил взрыв машины на дороге в Алматы.

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