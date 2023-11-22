Сто лучших городов мира назвали исследователи

Сотню лучших городов для жизни, с учетом экономической, социальной и развлекательных сторон, назвали аналитики в ежегодном отчете, сообщает Zakon.kz.

Каждый год исследователи Resonance Consultancy публикуют список ста лучших городов для жизни на грядущие 12 месяцев. Для присуждения звания лучшего мегаполиса мира исследователи проводят мониторинг на сайтах Tripadvisor , Google , Facebook и Instagram и прочих.

Результаты основаны на баллах по трем ключевым категориям – пригодность для жизни, привлекательность и процветание. При этом, важную роль играют десятки факторов: уровень образования, ВВП на душу населения, уровень бедности, количество качественных ресторанов, магазинов и ночных клубов; пешеходная доступность, количество проложенных велосипедных маршрутов, качественные парки и музеи.

По данным, полученным за 2023 год, самым лучшим городом назван Лондон.

"Несмотря на разрушительные ограничения, вызванные COVID, и экономическое разрушение. Несмотря на Брекзит. Несмотря на войну в Европе. Город стал более неукротимым и стал частью глобального дискурса, чем когда-либо", – сказано в результатах исследования.

Лондон возглавляет наши общие индексы пригодности для жизни и привлекательности, лидируя среди всех городов мира в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews, которые частично включают последнюю, пишут аналитики от отчете.

На втором месте расположился Париж. Тройку лидеров завершает Нью-Йорк.

В десятку лучших городов входят: Токио, Сингапур, Дубай, Сан-Франциско, Барселона, Амстердам и Сеул.

На 18-м месте расположился Пекин, на строку ниже – Стамбул. Также в сотню вошли Гонконг, Шанхай и Минск.

Ранее исследования показали, что первое место в рейтинге крупных городов мира, центр которых был максимально загружен в часы пик, в 2022 году занимает Лондон.

