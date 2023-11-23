На юге Израиля началась ракетная атака йеменских хуситов

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" начали обстрел военных объектов в израильском городе Эйлат, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Al Masirah хуситы запустили баллистические ракеты. И они подтвердили, что будут продолжать проводить свои военные операции до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа и на Западном Берегу Иордан.

О жертвах и разрушениях пока ничего неизвестно.

Ранее представители йеменского "Ансар Аллах" захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. Они заявили, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" на ливанской территории. Войска и авиация ударили по силовому звену, которое пыталось запустить ракеты по израильской территории. Погибли не менее четырех мирных жителей. А накануне несмотря на планирующемся четырехдневном перемирие между Израилем и ХАМАС, которое согласно некоторым СМИ начнется не раньше пятницы, Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил службе внешней разведки МОССАД действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

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