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Йеменские хуситы вновь нанесли удары по коммерческим судам США и Израиля

нападение хуситов на суда США и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 01:52 Фото: freepik
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Masirah, еще одной атаке подвергся американский эсминец в Аденском заливе.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, нанеся удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе. В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане", – сказал военный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

По его словам, выпущенные ракеты и беспилотники "успешно достигли своих целей". Он также подчеркнул, что хуситы продолжат наносить удары по судам в Красном море и Индийском океане до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в секторе Газа.

Хуситы – радикальная шиитская военизированная группировка, которая в 2014 году захватила власть в Йемене в результате гражданской войны. Они обстреливают важный для Ближнего Востока транспортный коридор, по которому идут грузы через Суэцкий канал. Эти атаки связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной и продолжаются с ноября 2023 года. По утверждению хуситов, таким образом они "мстят за агрессию Израиля" и поддерживают движение ХАМАС. При этом целями обстрелов часто становятся суда, которые никак не связаны с Израилем, в том числе торговые.

В январе йеменские хуситы три раза за неделю обстреляли американские торговые судна в Красном море.

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