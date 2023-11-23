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Ликвидировать ХАМАС по всему миру намерен Нетаньяху

Ликвидировать ХАМАС по всему миру намерен Нетаньяху Фото: wikimedia
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил службе внешней разведки МОССАД действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, об этом Нетаньяху заявил на пресс-конференции, на фоне договоренности между Израилем и ХАМАС, достигнутой при посредничестве Катара, о временном прекращении огня.

"Я поручил "Моссаду" действовать против лидеров ХАМАС, где бы они ни находились", - подчеркнул премьер.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат.

Еще раньше Нетаньяху отметил, что решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников "тяжелое, но верное". Он назвал приоритетом возвращение взятых в плен граждан Израиля. А до этого Израиль опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов. ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками

Отметим, что накануне в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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