Приезд Месси с женой в Испанию вызвал большой ажиотаж у болельщиков
Приезд 39-летнего капитана "Интер Майами" в Овьедо собрал несколько тысяч его поклонников, толпы которых встретили его уже у дверей отеля.
Месси ненадолго остановился, чтобы поприветствовать собравшихся и раздал автографы. Люди встречали своего кумира под звуки традиционных астурийских волынок.
А чуть позже форвард принял участие во встрече с представителями образовательного сообщества во Дворце спорта Овьедо в рамках инициативы "Игра десятки", посвященной футболу и его ценностям.
В программе визита футболиста также запланирован официальный ужин с королем Испании Филиппом VI, королевой Летисией и другими лауреатами премии.
А уже сегодня вечером состоится церемония вручения самой премии принцессы Астурийской в театре "Кампоамор" в Овьедо.
Принцесса Леонор вручит Месси награду в области спорта.
Тем временем там же в Испании теннисная сборная этой страны собирает всех своих звезд во главе с Карлосом Алькарасом, чтобы вернуть себе Кубок Дэвиса.