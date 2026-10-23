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Спорт

Приезд Месси с женой в Испанию вызвал большой ажиотаж у болельщиков

Футбол Приезд Испания, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:51 Фото: Instagram/AntonelaRoccuzzo
Накануне легендарный аргентинский футболист Лионель Месси со своей женой Антонеллой Рокуццо прибыл в Испанию за премией принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Приезд 39-летнего капитана "Интер Майами" в Овьедо собрал несколько тысяч его поклонников, толпы которых встретили его уже у дверей отеля.

Месси ненадолго остановился, чтобы поприветствовать собравшихся и раздал автографы. Люди встречали своего кумира под звуки традиционных астурийских волынок.

А чуть позже форвард принял участие во встрече с представителями образовательного сообщества во Дворце спорта Овьедо в рамках инициативы "Игра десятки", посвященной футболу и его ценностям.

В программе визита футболиста также запланирован официальный ужин с королем Испании Филиппом VI, королевой Летисией и другими лауреатами премии.

А уже сегодня вечером состоится церемония вручения самой премии принцессы Астурийской в театре "Кампоамор" в Овьедо.

Принцесса Леонор вручит Месси награду в области спорта.

Тем временем там же в Испании теннисная сборная этой страны собирает всех своих звезд во главе с Карлосом Алькарасом, чтобы вернуть себе Кубок Дэвиса.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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