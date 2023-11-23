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Французского пилота приговорили к условному заключению за обезглавливание парашютиста

Парашютиста обезглавили в полете Фото: pixabay
В 2018 году пилот случайно обезглавил парашютиста, который выпрыгнул из его самолета, сообщает Zakon.kz.

Уголовный суд Монтобана приговорил к 12 месяцам лишения свободы условно пилота клуба парашютистов, сообщает Le Parisien.

Его признали виновным в непредумышленном убийстве и управлении самолетом без действующего сертификата пилота. Суд также оштрафовал парашютную школу.


Погибшему парашютисту Николя Гали было 40 лет. Он выпрыгнул из самолета на высоте 4 тысяч метров.  Сразу же после выброса пилот самолета начал снижение к аэродрому. Перед прыжком парашютисты и пилот не скоординировались по траектории полета. 

Школу парашютизма оштрафовали на 20 тыс. евро. После трагедии меры безопасности ужесточили, а инструктажи стали обязательными.

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