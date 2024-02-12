Самолет с парашютистами упал на пляж в Мексике, убив человека

Самолет с четырьмя канадскими парашютистами упал в воскресенье на пляже на юге Мексики, в результате чего погиб один мужчина, сообщает Zakon.kz.

Непосредственной информации о том, почему самолет упал, не было, но, судя по всему, он совершил вынужденную посадку и практически не пострадал.

Однако он упал на относительно густонаселенном участке пляжа города Пуэрто-Эскондидо на тихоокеанском побережье и приземлился на человека. Жена убитого была рядом, но не пострадала.

Четверо канадцев и один мексиканец, находившиеся на борту, были сняты с самолета и доставлены в больницу. В Управлении гражданской обороны штата Оахака заявили, что они находятся в стабильном состоянии.

❗✈️🇲🇽 - A small plane crashed while making an emergency landing on Bacocho beach in Puerto Escondido, Oaxaca in Mexico. pic.twitter.com/ljSQuoxTxV — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) February 11, 2024

Авария произошла всего в нескольких метрах от воды. На видео последствий, опубликованном в социальных сетях, видно, как посетители пляжа выносят по песку как минимум одного человека из самолета.

Ранее как минимум два человека погибли в результате падения частного самолета на автодорогу в американском штате Флорида.