Самолет с парашютистами упал на пляж в Мексике, убив человека

Непосредственной информации о том, почему самолет упал, не было, но, судя по всему, он совершил вынужденную посадку и практически не пострадал.

Однако он упал на относительно густонаселенном участке пляжа города Пуэрто-Эскондидо на тихоокеанском побережье и приземлился на человека. Жена убитого была рядом, но не пострадала.

Четверо канадцев и один мексиканец, находившиеся на борту, были сняты с самолета и доставлены в больницу. В Управлении гражданской обороны штата Оахака заявили, что они находятся в стабильном состоянии.

❗✈️🇲🇽 - A small plane crashed while making an emergency landing on Bacocho beach in Puerto Escondido, Oaxaca in Mexico. pic.twitter.com/ljSQuoxTxV