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Смертельно ядовитая змея держит в страхе голландский город

Смертельно ядовитая змея держит в страхе голландский город Фото: wikimedia
Власти Тилбурга в Нидерландах предупредили местных жителей о том, что по городу ползает смертельно ядовитая тропическая змея. На свободе оказалась двухметровая зеленая мамба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, в голландском городе Тилбург с населением свыше 200 тыс. человек разыскивают беглую ядовитую змею – африканскую зеленую мамбу длиной около двух метров.

"Если змея кого-то укусит, что маловероятно, укушенному следует немедленно обратиться в экстренные службы", – заявили в пресс-службе городской администрации.

По предварительной информации, ядовитая рептилия сбежала от одного из горожан, который держал ее в террариуме. Поскольку змея любит темные и теплые места, маловероятно, что она надолго останется на улице холодной голландской осенью. Скорее всего, она заползла в один из домов или вообще не покидала жилище владельца, но на всякий случай экстренные службы предупредили горожан о мерах безопасности.

Африканская зеленая мамба очень ядовита. В природе она питается ящерицами, птицами и мелкими млекопитающими, а на людей почти никогда не нападает. Однако ее укус крайне опасен, поскольку может привести к быстрому некрозу тканей и параличу.

Ранее пилот самолета в Южной Африке был вынужден совершить аварийную посадку из-за ядовитой змеи.

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