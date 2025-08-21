#АЭС в Казахстане
Мир

Советник мэра Нью-Йорка сделала журналистке сомнительный подарок

Выборы мэра Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 01:25 Фото: pixabay
Советник мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, Уинни Греко, передала репортеру наличку в пакете из-под чипсов, сообщает Zakon.kz.

Вокруг мэра Нью-Йорка Эрика Адамса разгорается новый скандал. Его экс-помощница и нынешняя советник кампании по переизбранию, Уинни Греко, "угостила" журналистку портала "The City" пакетом чипсов, внутри которого оказался красный конверт с наличными.

Фото: thecity.nyc

Журналистка отказалась принять странный подарок. Греко позже извинилась. По словам адвоката Стивена Брилла, его подзащитная не давала взятку, а просто действовала по канонам "китайской культуры", где принято "давать деньги в знак уважения".

"Я согласен с вами, что это выглядит странно, но уверяю вас, что намерение Уинни было совершенно невинным", – добавил Брилл.

Пресс-секретарь городского департамента расследований Диана Струцци заявила, что агентство проинформировано об этом эпизоде и отказалась от дальнейших комментариев.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и его советник Уинни Греко, фото: thecity.nyc

Известно, что женщину отстранили от работы в предвыборном штабе.

Пока в Нью-Йорке выборы мэра в самом разгаре, сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп.

Алия Абди
Алия Абди
