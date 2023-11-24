Крупнейшие беспорядки за десятилетия: 34 человека задержали после столкновений с полицией в Дублине

Полиция Ирландии назвала "крупнейшими беспорядками за десятилетия" погромы, устроенные протестующими против нелегальной иммиграции в Дублине. Задержаны десятки человек, один полицейский тяжело ранен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, Гарда (полиция Ирландии) задержала в Дублине 34 участников массовых беспорядков, которые начались после нападения вооруженного ножом мигранта из Алжира на нескольких горожан возле школы. Комиссар Гарды Дрю Харрис назвал беспорядки в Дублине "крупнейшим нарушением общественного порядка за несколько десятилетий".

Утром 24 ноября Харрис на пресс-конференции сообщил, что участники беспорядков сожгли несколько полицейских автомобилей, а множество сотрудников полиции получили ранения. Одного полисмена госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам комиссара, в массовых беспорядках участвовали крайне правые радикалы. Участники беспорядков разгромили 13 магазинов (в основном те, где продавали спортивную одежду), а также общественный транспорт.





Премьер-министр Ирландии, политик индийского происхождения Лео Варадкар, в телевизионном обращении осудил участников беспорядков и заявил, что они позорят страну.

"Те, кто в этом участвовал, опозорили Дублин, опозорили Ирландию, опозорили свои семьи и самих себя. Эти преступники делали то, что делали, не из любви к Ирландии, не потому, что хотели защитить ирландский народ, не из чувства патриотизма, даже извращенного. Они делали все это, потому что наполнены ненавистью, потому что они любят насилие и хаос, любят причинять боль другим", – сказал Лео Варадкар.

Министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти сообщила, что обычным погромщикам может грозить до 10 лет лишения свободы, а тем, кто нанес ранения полицейским, – до 12 лет. 32 из 34 задержанных предстанут перед судом на следующий день.

Между тем выходец из Алжира, напавший с ножом на людей возле школы, официально так и не арестован, хотя проходит как подозреваемый по делу. Известно, что при задержании он получил травмы. Задержать нападавшего помог курьер, который сбил его на мотоцикле и ударил своим шлемом. По иронии судьбы, курьер также оказался мигрантом – уроженцем Бразилии.

Четыре жертвы нападения остаются в больницах. Пятилетняя девочка с тяжелыми ножевыми ранениями находится в критическом состоянии, взрослая женщина и пожилой мужчина – в тяжелом состоянии. Еще одну шестилетнюю девочку госпитализировали с менее серьезными ранами, ей оказывают медпомощь.

Массовые беспорядки в Дублине начались в ночь на 24 ноября после инцидента с нападением мигранта на детей. К протестам быстро присоединились ультраправые активисты, акция против нелегальной иммиграции переросла в погромы и столкновения с полицией.