Мусульмане Нидерландов опасаются за будущее после шокирующих результатов выборов
Возглавляя Партию свободы (PVV), Геерт Вилдерс уже давно выступает против ислама, называя его "фашистской идеологией отсталой культуры" и "отсталой религии". С 2004 года он находится под охраной полиции, а в 2016 году был осужден за дискриминацию марокканцев. На предвыборном митинге он назвал их "отбросами", сообщает The Guardian.
Хотя в преддверии выборов он старался смягчить свою антиисламскую риторику, манифест партии включает запрет на мечети, Коран и платки в правительственных зданиях. После победы его партии на выборах Вилдерс пообещал, что будет проводить политику "в рамках закона и конституции".
После подсчета почти всех голосов предварительные результаты выборов в среду показали, что PVV получила 37 мест – больше, чем любая другая партия.
"Бедствие и страх огромны", - сказал Хабиб Эль Каддури, возглавляющий голландскую организацию, представляющую интересы марокканцев в Нидерландах. "Вилдерс известен своими представлениями о мусульманах и марокканцах. Мы боимся, что он представит нас как граждан второго сорта. Я не знаю, безопасно ли мусульманам в Нидерландах. Я беспокоюсь за эту страну".Хабиб Эль Каддури, глава организации, представляющую интересы марокканцев
Вилдерс заявил, что будет стремиться оправдать надежды своих избирателей, и поклялся, что "Нидерланды будут возвращены голландцам, цунами убежища и миграция будут обузданы".
В Голландском совете по делам беженцев жесткая позиция по вопросу предоставления убежища была встречена с недоумением. В своем заявлении эта неправительственная организация отметила, что "очень обеспокоена судьбой людей, вынужденных спасаться от войны и насилия, когда партия, однозначно выступающая за замораживание предоставления убежища, стала крупнейшей в Нидерландах".
Геерта Вилдерса называют "голландским Дональдом Трампом".