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Мусульмане Нидерландов опасаются за будущее после шокирующих результатов выборов

мусульмане Нидерландов Фото: pixabay
Для многих жителей Нидерландов известие о том, что ультраправая антиисламская партия Геерта Вилдерса набрала наибольшее количество голосов на выборах стало тревожным сигналом, сообщает Zakon.kz.

Возглавляя Партию свободы (PVV), Геерт Вилдерс уже давно выступает против ислама, называя его "фашистской идеологией отсталой культуры" и "отсталой религии". С 2004 года он находится под охраной полиции, а в 2016 году был осужден за дискриминацию марокканцев. На предвыборном митинге он назвал их "отбросами", сообщает The Guardian.

Хотя в преддверии выборов он старался смягчить свою антиисламскую риторику, манифест партии включает запрет на мечети, Коран и платки в правительственных зданиях. После победы его партии на выборах Вилдерс пообещал, что будет проводить политику "в рамках закона и конституции".

После подсчета почти всех голосов предварительные результаты выборов в среду показали, что PVV получила 37 мест – больше, чем любая другая партия.

"Бедствие и страх огромны", - сказал Хабиб Эль Каддури, возглавляющий голландскую организацию, представляющую интересы марокканцев в Нидерландах. "Вилдерс известен своими представлениями о мусульманах и марокканцах. Мы боимся, что он представит нас как граждан второго сорта. Я не знаю, безопасно ли мусульманам в Нидерландах. Я беспокоюсь за эту страну".Хабиб Эль Каддури, глава организации, представляющую интересы марокканцев 

Вилдерс заявил, что будет стремиться оправдать надежды своих избирателей, и поклялся, что "Нидерланды будут возвращены голландцам, цунами убежища и миграция будут обузданы".

В Голландском совете по делам беженцев жесткая позиция по вопросу предоставления убежища была встречена с недоумением. В своем заявлении эта неправительственная организация отметила, что "очень обеспокоена судьбой людей, вынужденных спасаться от войны и насилия, когда партия, однозначно выступающая за замораживание предоставления убежища, стала крупнейшей в Нидерландах".

Геерта Вилдерса называют "голландским Дональдом Трампом".

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