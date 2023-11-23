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Антиисламская партия лидирует на выборах в Нидерландах

Антиисламская партия лидирует на выборах в Нидерландах Фото: pixabay
Крайне правая антиисламская "Партия за свободу" (Partij voor de Vrijheid, PVV) лидирует на выборах в парламент Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, антиисламская партия PVV политика-националиста Герта Вилдерса может получить большинство мест в парламенте Нидерландов. Об этом говорят результаты экзит-поллов. Партия Вилдерса, вероятно, получит 35 мандатов из 150, более чем вдвое улучшив результат предыдущих выборах.

Программа PVV включает запреты на открытие мечетей и на ношение мусульманских головных уборов (хиджабов) в правительственных учреждениях. Лидер партии Герт Вилдерс известен своими резкими высказываниями: в частности, он называл иммигрантов из Марокко "отребьем", хотя в последние годы несколько смягчил риторику ради привлечения избирателей. На предыдущих выборах PVV занимала второе и третье места, но ей не хватало мандатов для того, чтобы сформировать коалицию в парламенте и претворять свою политику в жизнь.

"Я обращаюсь к партиям. Голосование завершилось, избиратели сказали свое слово. Теперь нам нужно будет прийти к соглашению между собой. С чудесным результатом в 35 мест в парламенте "Партию за свободу" больше невозможно игнорировать", – заявил Герт Вилдерс, комментируя предварительные итоги выборов.

Вилдерса уже поздравили с успехом его партии другие правые политики Европы, в том числе венгерский премьер Виктор Орбан, депутат Национального собрания Франции Марин ле Пен и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Левая Зеленая рабочая партия (GL/PvdA), которая по предварительным итогам выборов занимает второе место, и находящаяся на четвертом месте партия "Новый общественный договор" (NSC) уже заявили, что не будут вступать в коалицию с PVV. Пока нет уверенности в том, что Герту Вилдерсу удастся договориться с остальными партиями, которые пройдут в голландский парламент.

Ранее сообщалось, что в Европе выросло число избирателей, которые голосуют либо за крайне правые, либо за крайне левые партии.

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