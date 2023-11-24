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Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа

ХАМАС вернул первую группу заложников Фото: X(Twitter)/@SQuan94711
Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил благополучное освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа, сообщает Zakon.kz.
"Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП "Рафах", тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", – цитируют организацию РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ХАМАС освободил 13 заложников и передал их "Красному Кресту" на КПП на границе с Египтом. Между тем, в плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.


Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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