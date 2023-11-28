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ХАМАС передает пятую группу заложников

передача заложников Фото: pixabay
Процесс передачи пятой группы заложников, находившихся в руках палестинского движения ХАМАС, представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) начался в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", "началась передача очередной группы находившихся у ХАМАС заложников представителям МККК". Отмечается, что это пятая группа освобождаемых заложников с начала вступления в силу гуманитарного перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа. Как уточняется, в эту группу включено 10 человек.

В общей сложности 74 заложника освобождены за время гуманитарной паузы в секторе Газа, в их числе 50 женщин и детей, пишет ТАСС. Эти цифры подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.


"На данный момент мы освободили 74 похищенных, в том числе 50 детей и женщин, согласно первоначальной схеме. Мы обязаны выполнить план полностью и добиться освобождения наших похищенных женщин и детей, а позже всех без исключения", – заявил он во время посещения военной базы Глилот, сообщила канцелярия премьера.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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