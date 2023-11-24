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ХАМАС отпустил первую группу заложников

ХАМАС отпустил первую группу заложников Фото: pixabay
ХАМАС освободил 13 заложников и передал их "Красному Кресту" на КПП на границе с Египтом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации The Times of Israel, 12 из 13 детей и женщин должны быть выходцами из кибуца Нир Оз.

Отмечается, что 7 октября из кибуца были похищены 75 человек, из них 13 детей.

Ранее сообщалось, что первых израильских заложников вернут на родину в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем 23 ноября, потом дату перенесли на один день. В плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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