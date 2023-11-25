Переполненные больницы и массовое заражение простудой в Китае не связано с новым вирусом – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения провела конференцию по эпидситуации в Китае, где сотни детей заразились неизвестной пневмонией. По данным китайской стороны, дети болеют уже изученными болезнями и о новой эпидемии речи нет, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о том, что на севере Китая больницы переполнены заболевшими неизвестной простудой детьми распространились в прессе несколько дней назад. По данным некоторых изданий, неизвестная пневмония привела к тому, что часть школ оказалась на грани закрытия на карантин. Чтобы выяснить все обстоятельства, ВОЗ обратилась к китайским властям за полным отчетом о положении в стране.

Накануне в Организации сообщили, что в минувший четверг специалисты ВОЗ провели телеконференцию с китайскими органами здравоохранения из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Пекинской детской больницы, пишет DailyMail.

"Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине и Ляонине, а только вышеупомянутый общий рост респираторных заболеваний из-за множества известных патогенов. Они также заявили, что рост респираторных заболеваний не привел к тому, что количество пациентов превысило вместимость больниц". Пресс-служба ВОЗ

В Китае настаивают, что болезнь стала результатом сочетания инфекций, вызванных микоплазменной пневмонией, RSV , аденовирусом и гриппом.

Опасения в ВОЗ высказали в среду, когда запросили полный отчет об очагах заражения неизвестной пневмонией на севере Китая. В Организации отметили, что китайские власти уже скрывали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, а также не сообщили вовремя о коронавирусе в 2019 году, что привело в пандемии.