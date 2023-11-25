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Самый большой айсберг в мире "проснулся"

айсберг в Антарктиде Фото: freepik
Самый большой айсберг в мире "проснулся" после десятилетнего нахождения на морском дне Антарктиды, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает CNN, огромная масса льда откололась от шельфового ледника Фильчнера-Ронне в 1986 году и почти сразу же опустилась на дно моря Уэдделла в Антарктиде.

Толщина айсберга, получившего название A23a, составляет около 400 м, а площадь – почти 4000 кв. км. Для сравнения: площадь Лондона составляет 1572 кв. км.

С 1980-х годов A23a несколько раз завоевывал титул "самого большого айсберга", иногда его превосходили более крупные, но недолговечные айсберги, в том числе A68 в 2017 году и A76 в 2021 году.

Как отмечают ученые, айсберг, скорее всего, направится на восток.

В минувшую пятницу температура Земли впервые за последние 150 лет превысила рекордный показатель и поднялась выше критического порога.

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