Айсберг А23а потерял статус крупнейшего в мире

Крупнейший в мире айсберг А23а лишился своего статуса, сообщает Zakon.kz.

Айсберг А23а, за которым специалисты следят с 1986 года, потерял 67% первоначальной площади. Об этом передает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института в своем Telegram-канале.

За последние три месяца размеры А23а сократились на 22%. Теперь его площадь вдвое меньше, чем у нового лидера – D15A, занимающего 3071 кв. км. Айсберг D15A оторвался от шельфового ледника в январе 2016 года и в настоящее время находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде.

Фото: Telegram/Официальный канал ААНИИ

История этого А23а началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. На момент образования его площадь достигала 4170 кв. км. Несмотря на значительное уменьшение, А23а по-прежнему остается гигантским образованием. Он продолжает дрейф в Южном океане, находясь примерно в 230 км к северо-западу от острова Южная Георгия.

Днями ранее айсберг А23а сфотографировали из космоса.