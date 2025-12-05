#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Айсберг А23а потерял статус крупнейшего в мире

Айсберги мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 02:25 Фото: Telegram/Официальный канал ААНИИ
Крупнейший в мире айсберг А23а лишился своего статуса, сообщает Zakon.kz.

Айсберг А23а, за которым специалисты следят с 1986 года, потерял 67% первоначальной площади. Об этом передает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института в своем Telegram-канале.

За последние три месяца размеры А23а сократились на 22%. Теперь его площадь вдвое меньше, чем у нового лидера – D15A, занимающего 3071 кв. км. Айсберг D15A оторвался от шельфового ледника в январе 2016 года и в настоящее время находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде.

Фото: Telegram/Официальный канал ААНИИ

История этого А23а началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. На момент образования его площадь достигала 4170 кв. км. Несмотря на значительное уменьшение, А23а по-прежнему остается гигантским образованием. Он продолжает дрейф в Южном океане, находясь примерно в 230 км к северо-западу от острова Южная Георгия.

Днями ранее айсберг А23а сфотографировали из космоса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Крупнейший в мире айсберг распался на части
16:55, 02 сентября 2025
Крупнейший в мире айсберг распался на части
Снимок из космоса: как выглядит самый крупный в мире айсберг
00:21, 02 декабря 2025
Снимок из космоса: как выглядит самый крупный в мире айсберг
Крупнейший айсберг сменил направление и может врезаться в британский остров
14:01, 25 января 2025
Крупнейший айсберг сменил направление и может врезаться в британский остров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: