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Выше критического порога: температура Земли впервые нагрелась до рекордного максимума

Выше критического порога: температура Земли впервые нагрелась до рекордного максимума Фото: pixabay
В минувшую пятницу температура Земли впервые за последние полторы сотни лет превысила рекордный показатель и поднялась выше критического порога, сообщает Zakon.kz.

Впервые температура Земли была более чем на два градуса по Цельсию выше с доиндустриального периода (1850-1900 годы). Об этом заявили ученые, которые по-настоящему встревожены такой ситуацией, пишет CNN.

"По нашим оценкам, это был первый день, когда глобальная температура поднялась более чем на 2°C выше уровня доиндустриального уровня, составив 2,06°C". Саманта Берджесс, заместитель директора службы по изменению климата Коперника


Температура поднялась временно, на непродолжительный срок. Это не означает, что такое повышение будет всегда, однако, температурный скачок говорит о тенденции нагревания Земли. Такой кризис отразится на общем климате планеты и в некоторых случаях остановить его и предотвратить будет уже невозможно, считают ученые.

В докладе ООН, опубликованном на прошлой неделе, было установлено, что, согласно климатическим планам стран, загрязнение планеты, вызывающее нагревание планеты, в 2030 году все равно будет на 9% выше, чем в 2010 году. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, миру необходимо сократить выбросы на 45%. к концу этого десятилетия по сравнению с 2010 годом, чтобы иметь хоть какую-то надежду ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Увеличение на 9% означает, что цель еще далека от достижения.

В конце октября мировое сообщество врачей выступило с заявлением, в котором призывает страны как можно скорее перейти к зеленой энергетики, так как добыча и использование топлива серьезно ухудшает здоровье всего населения планеты.

Последние исследование также показали, что уровень мирового океана будет увеличиваться быстрее, чем предполагалось ранее из-за быстрого таяния ледников.

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