#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Мир

Первый случай смерти от птичьего гриппа зафиксирован в США

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 12:08 Фото: primeminister.kz
В американском штате Луизиана зафиксировали первый случай смерти от птичьего гриппа типа H5N1, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 января 2025 года рассказали в местном департаменте здравоохранения.

"Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека, связанной с вирусом H5N1", – говорится в сообщении.

Согласно информации, пациент был старше 65 лет и, как сообщалось, имел сопутствующие заболевания.

"Пациент заразился H5N1 после контакта с некоммерческой стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами".Департамент здравоохранения Луизианы

Также сообщается, что обширное расследование не выявило никаких дополнительных случаев H5N1 или доказательств передачи от человека к человеку.

"Этот пациент остается единственным случаем H5N1 у человека в Луизиане".Департамент здравоохранения Луизианы

Ранее сообщалось, что антитела к птичьему гриппу обнаружили в образцах крови, взятых у лошадей в Монголии. Выяснилось, что копытные могут быть уязвимы к птичьему гриппу и передавать его людям.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Мекка под водой: в Саудовской Аравии прошли проливные дожди после сильного шторма
Мир
11:55, Сегодня
Мекка под водой: в Саудовской Аравии прошли проливные дожди после сильного шторма
Мощное землетрясение в Тибете: Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы
Мир
11:55, Сегодня
Мощное землетрясение в Тибете: Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
Мир
11:37, Сегодня
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: