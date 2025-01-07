Первый случай смерти от птичьего гриппа зафиксирован в США
Фото: primeminister.kz
В американском штате Луизиана зафиксировали первый случай смерти от птичьего гриппа типа H5N1, сообщает Zakon.kz.
Об этом 6 января 2025 года рассказали в местном департаменте здравоохранения.
"Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека, связанной с вирусом H5N1", – говорится в сообщении.
Согласно информации, пациент был старше 65 лет и, как сообщалось, имел сопутствующие заболевания.
"Пациент заразился H5N1 после контакта с некоммерческой стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами".Департамент здравоохранения Луизианы
Также сообщается, что обширное расследование не выявило никаких дополнительных случаев H5N1 или доказательств передачи от человека к человеку.
"Этот пациент остается единственным случаем H5N1 у человека в Луизиане".Департамент здравоохранения Луизианы
Ранее сообщалось, что антитела к птичьему гриппу обнаружили в образцах крови, взятых у лошадей в Монголии. Выяснилось, что копытные могут быть уязвимы к птичьему гриппу и передавать его людям.
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