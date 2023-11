В Лондоне тысячи людей вышли на акцию за прекращение огня в Газе

Шествие по центральным улицам британской столицы прошло вечером в субботу, 25 ноября. По оценкам организаторов марша, на протест вышли 45 тысяч человек с транспарантами, плакатами и флагами. Все они требовали прекратить военные действия в Газе, передает SkyNews.

В полиции отметили, что всем участникам митинга сотрудники раздавала листовки, в которых были указаны правила поведения во время акции и действия, которые приведут к задержаниям и арестам. Не смотря на предупреждения, 18 человек полицейские задержали.

Еще два человека были арестованы за ношение зеленых повязок на голове с белой арабской надписью, подобных тем, которые носил Хамас, отметили полицейские.

Группу демонстрантов, поджигавших сигнальные ракеты, также задержали в числе прочих. Еще шесть человек арестовали за отказ соблюдать законодательство королевства об обобществленном порядке.

"We want Israel to stop bombing Gaza."



Thousands of people joined the pro-Palestinian march today in Central London to demand a ceasefire in Gaza.



