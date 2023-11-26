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В Лондоне тысячи людей вышли на акцию за прекращение огня в Газе

В Лондоне тысячи людей вышли на акцию за прекращение огня в Газе Фото: SkyNews
Порядка 45 тысяч человек вышли на улицы Лондона с призывами прекратить военные действия в секторе Газа. За нарушения законодательства полицейские арестовали около двух десятков демонстрантов, сообщает Zakon.kz.

Шествие по центральным улицам британской столицы прошло вечером в субботу, 25 ноября. По оценкам организаторов марша, на протест вышли 45 тысяч человек с транспарантами, плакатами и флагами. Все они требовали прекратить военные действия в Газе, передает SkyNews.

В полиции отметили, что всем участникам митинга сотрудники раздавала листовки, в которых были указаны правила поведения во время акции и действия, которые приведут к задержаниям и арестам. Не смотря на предупреждения, 18 человек полицейские задержали.

"Среди арестованных были четыре человека, которые раздавали литературу, на которой была изображена свастика внутри звезды Давида. Еще один мужчина был арестован по подозрению в разжигании расовой ненависти в начале демонстрации", – пишет издание.

Еще два человека были арестованы за ношение зеленых повязок на голове с белой арабской надписью, подобных тем, которые носил Хамас, отметили полицейские.

Группу демонстрантов, поджигавших сигнальные ракеты, также задержали в числе прочих. Еще шесть человек арестовали за отказ соблюдать законодательство королевства об обобществленном порядке.


Акция прошла во время объявленного ранее четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС. Во время прекращения огня стороны начали обмен пленными. За два дня сторонам удалось переправить через пропускной пункт Рафах на границе с Египтом по две партии заложников.

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