Вторая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

Накануне ХАМАС заявил, что отпустил 13 израильтян и семь иностранных граждан из плена. Однако позднее в Красном Кресте опровергли информацию и границу Газы и Израиля пересекли 13 граждан Израиля и четыре жителя Таиланда, передает CNN с места событий.

A group of 17 freed hostages are now inside Israel after leaving Gaza in a Red Cross convoy late Saturday night local time, according to the Israeli military. https://t.co/4UEp6SQcAh