Вторая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

В ночь на 26 ноября ХАМАС освободил вторую группу заложников, взятых в плен во время нападения на фестиваль в Израиле. 17 человек пересекли израильскую границу в сопровождении сотрудников Красного Креста, сообщает Zakon.kz.

Накануне ХАМАС заявил, что отпустил 13 израильтян и семь иностранных граждан из плена. Однако позднее в Красном Кресте опровергли информацию и границу Газы и Израиля пересекли 13 граждан Израиля и четыре жителя Таиланда, передает CNN с места событий.





A group of 17 freed hostages are now inside Israel after leaving Gaza in a Red Cross convoy late Saturday night local time, according to the Israeli military. https://t.co/4UEp6SQcAh — CNN (@CNN) November 25, 2023

Среди освобожденных израильтян восемь детей до 18 лет и три женщины. Канцелярия премьер-министра Израиля и Форум заложников и пропавших семей опубликовали имена и возраст всех тринадцати израильских заложников.

В субботу ХАМАС заявил, что освобождение пленных будет отложено из-за споров о поставке гуманитарной помощи в Газу. Позднее власти Катара, которые выступают в перемирии посредниками, сообщили о возобновлении операции по обмену пленными.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что израильские военные в ближайшие дни будут готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа. После стало известно, что освобожденные в пятницу заложники ХАМАСА прилетели в госпитали Израиля. Всех их эвакуировали вертолетами.

В свою очередь Израиль в пятницу освободил из заключения 39 палестинских граждан, среди которых 24 женщины.