Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Израиль одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными

Израиль одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными Фото: Zakon.kz
Кабинет министров Израиля после шестичасового заседания одобрил предложенную накануне ХАМАСом сделку об обмене пленными и временном прекращении огня, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром в среду, 22 ноября, правительство Израиля огласило свой вердикт по предложенному соглашению, пишет Haaretz.

"50 женщин и детей будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых в боях будет пауза. В случае освобождения каждых дополнительных 10 заложников пауза будет продлеваться еще на один день, говорится в сообщении, не упоминая взамен об освобождении палестинских заключенных". Пресс-служба премьер-министра Израиля

Только три министра из 38 членов правительства высказались против заключения сделки с ХАМАС, которую поддерживают Катар и США. В итоге Кабинет министров поддержал выступившего накануне вечером премьер-министра Израиля Нетаньяху.

Согласно договоренности, в период прекращения огня, который продлится до пяти дней, стороны обменяются пленными. Боевики ХАМАС отдадут Израилю удерживаемых женщин и детей в обмен на 150 задержанных палестинцев.

Ранее один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении.

Читайте также

Сто лучших городов мира назвали исследователи
Сто лучших городов мира назвали исследователи
Нетаньяху просит правительство Израиля поддержать сделку с ХАМАС
Нетаньяху просит правительство Израиля поддержать сделку с ХАМАС
События в Украине: США вновь ввели санкции , министр обороны Германии прибыл в Киев
События в Украине: США вновь ввели санкции, министр обороны Германии прибыл в Киев
Мария Мельникова
Израиль Катар Сектор Газа США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления