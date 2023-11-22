Израиль одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными

Кабинет министров Израиля после шестичасового заседания одобрил предложенную накануне ХАМАСом сделку об обмене пленными и временном прекращении огня, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром в среду, 22 ноября, правительство Израиля огласило свой вердикт по предложенному соглашению, пишет Haaretz.

"50 женщин и детей будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых в боях будет пауза. В случае освобождения каждых дополнительных 10 заложников пауза будет продлеваться еще на один день, говорится в сообщении, не упоминая взамен об освобождении палестинских заключенных". Пресс-служба премьер-министра Израиля

Только три министра из 38 членов правительства высказались против заключения сделки с ХАМАС, которую поддерживают Катар и США. В итоге Кабинет министров поддержал выступившего накануне вечером премьер-министра Израиля Нетаньяху.

Согласно договоренности, в период прекращения огня, который продлится до пяти дней, стороны обменяются пленными. Боевики ХАМАС отдадут Израилю удерживаемых женщин и детей в обмен на 150 задержанных палестинцев.

Ранее один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении.

