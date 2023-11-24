Началось перемирие между Израилем и ХАМАСом

В пятницу, 24 ноября, Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие. Боевики собираются освободить первую группу из 13 израильских заложников – женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

Перемирие началось в 7 утра по местному времени (11:00 по времени Астаны) и предусматривает всеобъемлющее прекращение огня на севере и юге сектора Газа с последующим освобождением некоторых из более чем 240 заложников, сообщает SCMP.

В течение нескольких часов, предшествовавших заключению перемирия, боевые действия продолжались. Обе стороны также дали понять, что перемирие будет временным, до возобновления боевых действий.



В Газу начнет поступать дополнительная помощь, а первые заложники, включая женщин, будут освобождены в 16:00 по местному времени (20:00 по времени Астаны). За четыре дня их число возрастет до 50, заявил в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

По меньшей мере 35 человек из числа захваченных в заложники – дети, причем 18 из них на момент нападения ХАМАС были в возрасте 10 лет и младше.

Египет заявил, что после начала перемирия в Газу будет ежедневно доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре грузовика газа, а также 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

В начале войны Израиль прекратил все импортные поставки, за исключением небольшого количества продовольствия, воды и медикаментов, поступающих из Египта. Нехватка топлива привела к отключению электричества по всей территории, в результате чего дома и больницы зависят от неработающих генераторов.

Ожидается, что палестинцы будут освобождены из израильских тюрем, сообщил журналистам представитель Катара.

"Мы все надеемся, что это перемирие даст возможность начать более широкую работу по достижению постоянного перемирия". Маджед аль-Ансари

Для двухмиллионного населения Газы соглашение стало передышкой после непрекращающихся израильских бомбардировок, в результате которых, по данным ХАМАС, погибли почти 15 тыс. человек и еще столько же были вынуждены покинуть свои дома.