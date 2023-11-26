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Джоконда из "Девятой роты" второй раз стал отцом

Константин Крюков и Алина Алексеева Фото: Instagram/lisiixvost
Супруга актера Константина Крюкова (известного по роли Джоконды в фильме "9 рота") Алина рассказала подписчикам в социальной сети о рождении ребенка, сообщает Zakon.kz.

Публикацию обсуждают в Instagram.

"Сегодня впервые отмечаю День матери – удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение. Поздравляю всех, кто выбрал идти путем радости и слез (или кого выбрал путь), а также совершает ежедневно этот тихий подвиг", – написала девушка.

Отметим, что новостью о пополнении в семье Крюкова поделилась спустя месяц после рождения ребенка. К посту она приложила фото торта, на котором написано: "1 месяц". Само кондитерское изделие украшено розовым кремом. При этом девушка не уточнила пол ребенка.


Актер Константин Крюков стал отцом второй раз. В браке с Евгенией Варшавской у артиста появилась дочь Юлия. Крюков признался, что сохранил хорошие отношения с бывшей женой и подружил ее со второй избранницей Алексеевой. Актер заявлял, что общие дети связывают людей, поэтому "всегда лучше дружить, чем воевать". На пиар-менеджере Алине Алексеевой Крюков женился в мае 2013 года.

Ранее Ерке Есмахан поделилась с подписчиками видео с новорожденным сыном.

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