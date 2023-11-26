Катер с людьми застрял на Байкале

Пресс-служба МЧС Бурятии заявила о том, что на Байкале застрял катер, на борту которого находятся 4 человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram.

"От диспетчера службы "112" в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что на озере Байкал в 5 км от полуострова Святой Нос Баргузинского района сломался мотор у катера, на борту которого находятся четыре человека", – говорится в публикации.

По информации ведомства, на место происшествия выехали спасатели Никольского ПСП БПСО МЧС Российской Федерации. В МЧС отметили, что информация еще уточняется.

Ранее сообщалось, что в ВКО шесть человек застряли на отдаленном берегу из-за непогоды.